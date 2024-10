Varese col dubbio legato a Mannion (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pistoia domenica troverà Varese con o senza Nico Mannion? Una domanda la cui risposta non è per nulla facile per due motivi ben precisi. Il primo è che Mannion ha un problema alla caviglia sinistra che continua a dargli fastidio e sta lavorando per poter essere a disposizione domenica. Il secondo riguarda il mercato, con il giocatore al centro di una trattativa con Milano che vorrebbe portarlo alla corte di Ettore Messina. Al momento le parti sono distanti sulla cifra richiesta per il buyout ma non è detto che non si arrivi ad un accordo. Intanto Varese ha messo sotto contratto Jaron Johnson che, tempi burocratici permettendo, è pronto per la sua seconda avventura a Varese. M. I. Lanazione.it - Varese col dubbio legato a Mannion Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pistoia domenica troveràcon o senza Nico? Una domanda la cui risposta non è per nulla facile per due motivi ben precisi. Il primo è cheha un problema alla caviglia sinistra che continua a dargli fastidio e sta lavorando per poter essere a disposizione domenica. Il secondo riguarda il mercato, con il giocatore al centro di una trattativa con Milano che vorrebbe portarlo alla corte di Ettore Messina. Al momento le parti sono distanti sulla cifra richiesta per il buyout ma non è detto che non si arrivi ad un accordo. Intantoha messo sotto contratto Jaron Johnson che, tempi burocratici permettendo, è pronto per la sua seconda avventura a. M. I.

