Un tuffo nella storia di Cesenatico con il libro "Fiere e mercati di Porto Cesenatico nell'antichità" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) A Cesenatico, il 24 ottobre alle ore 16,00, presso Roma42 Spazio Arte Auditorium Lucio Briganti, verrà presentato il libro di storia documentaria di Giuseppe Bertizzolo dal titolo: "Fiere e mercati di Porto Cesenatico nell' antichità. Breve storia delle Fiere e dei mercati. Gli Statuti dal 1650 Cesenatoday.it - Un tuffo nella storia di Cesenatico con il libro "Fiere e mercati di Porto Cesenatico nell'antichità" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) A, il 24 ottobre alle ore 16,00, presso Roma42 Spazio Arte Auditorium Lucio Briganti, verrà presentato ildidocumentaria di Giuseppe Bertizzolo dal titolo: "di. Brevedellee dei. Gli Statuti dal 1650

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Emilia Romagna: nei territori colpiti operative le squadre di volontari della Regione Campania - In Emilia-Romagna sono tanti gli scenari critici provocati dall'ondata di maltempo. Monitorata situazione nel ferrarese, segnalate criticità a Cesenatico anche per le mareggiate. A Bologna team operat ... (ilvescovado.it)

Il turismo in riviera ieri e oggi. Del Vecchio lo racconta in un libro - "Un secolo di turismo a Cesenatico, dai pionieri agli anni 2000" è il titolo della conferenza organizzata dall’Università per gli adulti, che si terrà domani, alle 16, al Museo della Marineria. Il pro ... (ilrestodelcarlino.it)

Cesenatico: Controlli sul territorio, 200 persone controllate e 4 patenti ritirate - I Carabinieri delle Stazioni e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesenatico, hanno effettuato servizi e controlli sulle principali arterie stradali e nelle località di ritrovo giov ... (lamilano.it)