Un libro per svelare l'ideologia di una scuola nemica della ragione (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Credo in Dio e non nella scuola eppure anche la scuola esiste, sebbene squallidamente, e bisogna farci i conti. Al contribuente costa miliardi (dozzine di miliardi: oltre il 4 per cento del pil) e allo studente anni di vita e senso della realtà . Atzeni, Bassani e Lottieri hanno analizzato la mentalità anticapitalista presente nei manuali scolastici ed ecco “A scuola di declino” (Liberilibri). Mentalità anticapitalista ovvero anti-industriale. E’ l’ideologia ambientalista a dominare i libri di una scuola nemica della ragione: “La continua invocazione della necessità di cambiare il modello di sviluppo – rinunciando ai combustibili fossili, ad esempio – non è collegata al salvataggio del pianeta, perché oggi la CO2 è prodotta soprattutto in Cina, in India e in altre realtà ben poco disposte a sposare le tesi in tema di decrescita. Ilfoglio.it - Un libro per svelare l'ideologia di una scuola nemica della ragione Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Credo in Dio e non nellaeppure anche laesiste, sebbene squallidamente, e bisogna farci i conti. Al contribuente costa miliardi (dozzine di miliardi: oltre il 4 per cento del pil) e allo studente anni di vita e sensorealtà . Atzeni, Bassani e Lottieri hanno analizzato la mentalità anticapitalista presente nei manuali scolastici ed ecco “Adi declino” (Liberilibri). Mentalità anticapitalista ovvero anti-industriale. E’ l’ambientalista a dominare i libri di una: “La continua invocazionenecessità di cambiare il modello di sviluppo – rinunciando ai combustibili fossili, ad esempio – non è collegata al salvataggio del pianeta, perché oggi la CO2 è prodotta soprattutto in Cina, in India e in altre realtà ben poco disposte a sposare le tesi in tema di decrescita.

