Umberto Galimberti a Molfetta con la sua lectio magistralis dal titolo “L’uomo nell’età della tecnica” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Giovedì 24 ottobre, alle 18.30, Network Contacts di Molfetta (via Olivetti, 17) ospiterà Umberto Galimberti e la sua lectio magistralis dal titolo “L’uomo nell’età della tecnica”. Il filosofo, tra i più grandi saggisti e psicoanalisti italiani contemporanei, intreccerà un dialogo tra Baritoday.it - Umberto Galimberti a Molfetta con la sua lectio magistralis dal titolo “L’uomo nell’età della tecnica” Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Giovedì 24 ottobre, alle 18.30, Network Contacts di(via Olivetti, 17) ospiteràGalimberti e la suadal titolo “L’uomo”. Il filosofo, tra i più grandi saggisti e psicoanalisti italiani contemporanei, intreccerà un dialogo tra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tutto pronto per Macfrut Talk a Cesena Fiera : lectio magistralis sulle biotecnologie di Bruno Mezzetti - Tutto pronto per Macfrut Talk il nuovo format ideato da Macfrut Academy insieme a Crédit Agricole Italia per approfondire i temi della moderna ortofrutticoltura. Pensato come una vera e propria lectio magistralis tenuta dai massimi esperti del ... (Cesenatoday.it)

Ruolo della giustizia oggigiorno : lectio magistralis col vice presidente del Csm - Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ospiterà una lectio magistralis dal titolo "La funzione giudiziaria tra legittimazione e responsabilità". L'evento, che rientra nelle attività ... (Casertanews.it)

Libro Possibile 2024 - a Triggiano la lectio magistralis di Vladimir Luxuria su 'Lavoro inclusivo. Diritti e benessere sociale' - Un focus sull’inclusione lavorativa, tra diritti e benessere sociale. Questo è il tema al centro dell'evento organizzato dal Festival Il Libro Possibile in collaborazione con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, in programma venerdì 18 ... (Baritoday.it)