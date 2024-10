Sport.periodicodaily.com - Udinese vs Cagliari: le probabili formazioni

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I friulani cercano la vittoria per tenere a distanza una diretta concorrente per la salvezza, ma i sardi sono in buon momento e sperano nello sgambetto.vssi giocherà venerdì 25 ottobre 2024 alle ore 18.30 presso la BluEnergy Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani stanno andando leggermente sopra le aspettative grazie ad inizio di campionato positivo con 13 punti in otto partite, e un vantaggio di sette punti sulla zona retrocessione. La sconfitta subita nell’ultima uscita contro il Milan non ha scalfito l’ambiante bianconero consapevole che l’obiettivo resta sempre la salvezza. I sardi, invece, hanno avuto un andamento opposto, caratterizzato da una pessima partenza e poi da un deciso miglioramento.