Tpi.it - Trump: “Vorrei avere generali fedeli come quelli di Hitler”

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Ho bisogno del tipo diche aveva, persone che gli erano totalmente leali, che seguono gli ordini”. Lo avrebbe detto Donaldquando era presidente degli Stati Uniti in una conversazione privata alla Casa Bianca. A riferirlo è il giornalista Jeffrey Goldberg sul magazine americano The Atlantic, citando due testimoni diretti. Un portavoce di, Alex Pfeiffer, smentisce categoricamente: “Questo è assolutamente falso, il presidentenon l’ha mai detto”. Ma non è la prima volta che al tycoon vengono attribuite frasi di elogio nei confronti di Adolf. In un libro uscito nel 2022, “The Divider:in the White House”, scritto da due autorevoli giornalistiPeter Baker e Susan Glasser, si riferisce che durante la sua presidenzachiese al suo capo di stato maggiore John Kelly: “Perché non puoi esseretedeschi?”.