"Nessun responsabile si è posto il problema che le Transenne così posizionate sono diventate una trappola per chi usufruisce della corsia per ipovedenti. Il percorso a loro dedicato non è certo inclusivo né sicuro".La denuncia sulla barriera architettonica creatasi con l'installazione delle transenne del G7 sul percorso per ipovedenti, Barba (Avs-Radici in Comune): "Nessuna attenzione per i fragili"

