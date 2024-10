Traffico Roma del 23-10-2024 ore 13:30 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in zona piazzale Clodio Scusa per la sede stradale dissestata via Gomenizza tra via di Villa Madama e via novenio Bucchi chiusa via Simone Mosca per lavori di scavo tra via di Torrevecchia via Pietro Maffi deviato il percorso delle linee 40 e 49 al via i lavori in Viale Trastevere chiusa tra Piazza Ippolito Nievo e Piazza Giuseppe Gioacchino Belli dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina il Traffico verrà deviato sulla corsia tram lavori notturni anche in via Ostiense chiusa dalle 22 di questa sera tra via delle Sette Chiese e il sottopasso di viale Guglielmo Marconi fino alle 6 di domani mattina il termine delle chiusure notturne è previsto per il prossimo 24 novembre fino al 31 ottobre la tratta Malatesta a San Giovanni della linea C della metropolitana chiuderà a partire dalle 21 e sarà ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-10-2024 ore 13:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in zona piazzale Clodio Scusa per la sede stradale dissestata via Gomenizza tra via di Villa Madama e via novenio Bucchi chiusa via Simone Mosca per lavori di scavo tra via di Torrevecchia via Pietro Maffi deviato il percorso delle linee 40 e 49 al via i lavori in Viale Trastevere chiusa tra Piazza Ippolito Nievo e Piazza Giuseppe Gioacchino Belli dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina ilverrà deviato sulla corsia tram lavori notturni anche in via Ostiense chiusa dalle 22 di questa sera tra via delle Sette Chiese e il sottopasso di viale Guglielmo Marconi fino alle 6 di domani mattina il termine delle chiusure notturne è previsto per il prossimo 24 novembre fino al 31 ottobre la tratta Malatesta a San Giovanni della linea C della metropolitana chiuderà a partire dalle 21 e sarà ...

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Traffico Roma del 23-10-2024 ore 12 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in zona piazzale Clodio Scusa per la sede stradale dissestata via Gomenizza tra via di Villa Madama e via novenio Bucchi chiusa via Simone Mosca per lavori di scavo ... (Romadailynews.it)

Traffico paralizzato a Roma : incendio autobus sul Grande Raccordo Anulare causa disagi enormi - Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina gli automobilisti romani hanno affrontato una situazione di grave difficoltà a causa di un incendio che ha interessato un autobus fuori servizio della Roma Tpl. L’incidente, avvenuto all’alba del 23 ... (Gaeta.it)

Traffico Roma del 23-10-2024 ore 11 : 30 - Luceverde Roma ben trovati dalla redazione chiusa in viale di Tor di Quinto provinci dente all’altezza di via Civita Castellana Disagi con coda a partire da Lungotevere Maresciallo Diaz auto in coda sulla tangenziale est tra la via Salaria via dei ... (Romadailynews.it)