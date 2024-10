Torna la pioggia, il maltempo mette in difficoltà l’agricoltura lariana (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La nuova ondata di maltempo in arrivo in questi giorni non aiuterà. Terreni allagati, raccolti al palo e semine autunnali bloccate. Nelle campagne lariane e lombarde gli agricoltori fanno i conti con gli effetti del maltempo che a più riprese ha interessato le due province di Como e Lecco Quicomo.it - Torna la pioggia, il maltempo mette in difficoltà l’agricoltura lariana Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La nuova ondata diin arrivo in questi giorni non aiuterà. Terreni allagati, raccolti al palo e semine autunnali bloccate. Nelle campagne lariane e lombarde gli agricoltori fanno i conti con gli effetti delche a più riprese ha interessato le due province di Como e Lecco

