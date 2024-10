Temptation Island 12, Federica torna sui social dopo la fine della storia con Alfonso: “Mi prendo tutte le mie responsabilità ma…” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Colpo di scena ieri a Temptation Island! dopo un falò di confronto, dal quale la coppia composta da Federica Petagna ed Alfonso D’Apice aveva deciso di uscire insieme dal programma, tra baci ed abbracci, è arrivata la sorpresa quando i due sono stati invitati a raccontare cose fosse accaduto tra di loro dopo la fine del reality. Alfonso ha dichiarato che Federica non fosse mai tornata a casa, mettendo di fatto un punto alla loro relazione, mentre lui sarebbe stato disposto a cambiare e a modificare alcuni suoi atteggiamenti troppo possessivi per amore della ragazza. D’Apice però aveva avvertito la fidanzata molto cambiata, a suo avviso maggiormente interessata al programma ed al tentatore che a lui. Federica dal canto suo gli ha chiesto una pausa, ma poi ha capito di non amarlo più. Isaechia.it - Temptation Island 12, Federica torna sui social dopo la fine della storia con Alfonso: “Mi prendo tutte le mie responsabilità ma…” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Colpo di scena ieri aun falò di confronto, dal quale la coppia composta daPetagna edD’Apice aveva deciso di uscire insieme dal programma, tra baci ed abbracci, è arrivata la sorpresa quando i due sono stati invitati a raccontare cose fosse accaduto tra di loroladel reality.ha dichiarato chenon fosse maita a casa, mettendo di fatto un punto alla loro relazione, mentre lui sarebbe stato disposto a cambiare e a modificare alcuni suoi atteggiamenti troppo possessivi per amoreragazza. D’Apice però aveva avvertito la fidanzata molto cambiata, a suo avviso maggiormente interessata al programma ed al tentatore che a lui.dal canto suo gli ha chiesto una pausa, ma poi ha capito di non amarlo più.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Temptation Island - Federica avrebbe fatto un provino per il GF - Stando alle ultime voci di corridoio, dopo Temptation Island Federica avrebbe fatto un provino per il Grande Fratello L'articolo Temptation Island, Federica avrebbe fatto un provino per il GF proviene da Novella 2000. (Novella2000.it)

Temptation Island senza rivali. Sfida dei talk show : chi sale sul podio - Gli ascolti televisivi e i dati Auditel di martedì 22 ottobre 2024 vedono in prime time su Rai1 la seconda puntata della miniserie Mike, omaggio al centenario della nascita di Mike Bongiorno e interpretata da Claudio Gioè e Valentina Romani, ... (Iltempo.it)

Temptation Island - le Pagelle alle coppie di questa edizione : Federica pensati Tronista - Anna ma che combini! - La nuova edizione di Temptation Island si è conclusa con la settima e ultima puntata, in onda su Canale 5 martedì 22 ottobre 2024. Ecco cosa è successo alle Coppie di questa stagione, e le nostre pagelle. (Comingsoon.it)