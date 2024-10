Gaeta.it - Teatro-terapia e salute mentale: un approccio multidisciplinare per il benessere

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il disagioè una problematica complessa e variegata, influenzata da molteplici fattori, con particolare attenzione agli aspetti psicosociali. In questo contesto, laemerge come un metodo innovativo e sempre più riconosciuto per affrontare le difficoltà emotive e relazionali degli individui. Recentemente, in occasione dello spettacolo “Pinocchio: una favola alla rovescia“, Alberto Siracusano, coordinatore del Tavolo tecnico ministeriale per la, ha enfatizzato l’importanza di approcci terapeutici seri e basati su linee guida riconosciute. Il ruolo dellanellaLarappresenta un intervento che collega ilall’ambito terapeutico, utilizzando le tecniche drammaturgiche per favorire l’espressione emotiva e la socializzazione.