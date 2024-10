Tar Lazio conferma, ok prodotti per uso orale con cannabis light (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Con una nuova ordinanza - che riprende quanto già stabilito mese scorso - il Tar del Lazio ha confermato oggi la sospensione del decreto del ministero della Salute che ha inserito le composizioni orali contenenti cannabidiolo (Cbd) nella tabella delle sostanze stupefacenti. Dopo la decisione nel ricorso proposto dall'ICI-Imprenditori Canapa Italia, i giudici hanno accolto la richiesta di sospensione proposta dalla società Sviluppo Srl, confermando anche l'udienza del 16 dicembre prossimo per la definizione nel merito di tutti i ricorsi proposti. Quotidiano.net - Tar Lazio conferma, ok prodotti per uso orale con cannabis light Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Con una nuova ordinanza - che riprende quanto già stabilito mese scorso - il Tar delhato oggi la sospensione del decreto del ministero della Salute che ha inserito le composizioni orali contenenti cannabidiolo (Cbd) nella tabella delle sostanze stupefacenti. Dopo la decisione nel ricorso proposto dall'ICI-Imprenditori Canapa Italia, i giudici hanno accolto la richiesta di sospensione proposta dalla società Sviluppo Srl,ndo anche l'udienza del 16 dicembre prossimo per la definizione nel merito di tutti i ricorsi proposti.

