Su Helldivers 2, sulla Super Terra arriva il "Parco della Tirannia"
Il governo della Super Terra ha deciso di creare un Parco a tema in cui i cittadini potranno osservare da vicino i pericolosi "insetti fascisti" Terminidi

Tuchel ct dell’Inghilterra - i tedeschi se la ridono : “Finalmente hanno riconosciuto la superiorità della Germania” - . “Ma parliamo di Thomas Tuchel (51) e degli inglesi. “Questa reputazione dovrebbe dare agli inglesi eternamente senza corona la fiducia necessaria per lasciarsi finalmente alle spalle il proprio periodo di siccità ”. Il 51enne ha confermato di sentire da tempo un “legame personale” con il calcio inglese“. (Ilnapolista.it)

La luna piena di ottobre sarà una superluna - e sarà la più grande dell'anno perché si verificherà esattamente lo stesso giorno in cui si troverà nel punto più vicino alla Terra - Leggi anche › Occhi al cielo, arriva la Superluna blu: perché è speciale e come vederla La Luna più speciale dell’anno Questa Superluna è così speciale perché estremamente vicina alla Terra: si troverà cioè a soli 357. (Iodonna.it)

Successo incredibile per Starship : il razzo Super Heavy è atterrato come in un film di fantascienza - Il quinto volo di test integrato di Starship è stato un pieno successo: centrati tutti i principali obiettivi, a cominciare dal recupero con successo del primo stadio Super Heavy.... Leggi tutto . (Dday.it)