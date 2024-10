Thesocialpost.it - Sparó contro la vicina e lei perse un occhio: l’aggressore torna libero: “Niente processo”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il caso di Pasquale Serra, il sessantenne che il 2 giugno 2023 aveva aggredito brutalmente la suadi casa, Petronela Codreanu, a Golfo Aranci, si è concluso con una sentenza inattesa. Serra è stato prosciolto dall’accusa di tentato omicidio dal giudice per l’udienza preliminare di Tempio Pausania. Sebbene fosse stato riconosciuto capace di intendere e volere al momento dell’aggressione, non sarà sottoposto aa causa della sua incapacità di sostenere il dibattimento, come certificato dalla perizia psichiatrica del dottor Paolo Milia. Questa perizia è stata richiesta dai legali di Serra. Di conseguenza, il giudice ha anche disposto la revoca degli arresti domiciliari, poiché l’uomo non è ritenuto pericoloso.