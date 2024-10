Gossipnews.tv - Sonia Bruganelli Sorprende: Ringrazia Selvaggia Lucarelli!

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)racconta la sua esperienza a Ballando con le Stelle e dedica anche alcunimenti a. Ma le frecciatine non mancano Ecco che cosa ha detto! Nella puntata di La Vita in Diretta,, ancora una volta protagonista, ha discusso il suo percorso a Ballando con le Stelle. Dopo aver superato due ballottaggi consecutivi, la ex moglie di Paolo Bonolis ha voluto commentare la sua evoluzione nel programma, raccontando anche delle tensioni con, membro della giuria. Tra ironia e frecciatine,ha saputo mantenere l’attenzione alta. Durante la puntata,ha riconosciuto che le critiche dellal’hanno aiutata a crescere, dimostrando una certa apertura. Tuttavia, il riconoscimento è stato accompagnato da una frecciata tagliente.