Siti Unesco regionali in tv con El Bekér e da gennaio il Fvg avrà un nuovo slogan (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cinque Siti Unesco in Fvg e cinque puntate dedicate, con la conduzione del noto giornalista, gastronomo e comunicatore tv Fabrizio Nonis, in arte “El Bekér”, accompagnato da alcuni imprenditori d’eccellenza e guide esperte che operano in quelle aree. È la nuova iniziativa che rimarca ancora una Udinetoday.it - Siti Unesco regionali in tv con El Bekér e da gennaio il Fvg avrà un nuovo slogan Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cinquein Fvg e cinque puntate dedicate, con la conduzione del noto giornalista, gastronomo e comunicatore tv Fabrizio Nonis, in arte “El”, accompagnato da alcuni imprenditori d’eccellenza e guide esperte che operano in quelle aree. È la nuova iniziativa che rimarca ancora una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ad Assisi le pietre parlano - Il Sito utilizza i cookie per raccogliere e conservare informazioni sulle preferenze degli utenti. Per maggiori informazioni visita il nostro sito Informativa sulla Privacy. (sanfrancescopatronoditalia.it)

Forni alti 30 metri minacciano il lago “monumento naturale”. In regione si riaccendono i riflettori - Terminati i ricorsi presentati dai comitati locali, in consiglio regionale è stata presentata un'interrogazione in consiglio regionale per conoscere, al netto dell'ampliamento di un sito industriale, ... (romatoday.it)

Hong Kong, scoperti fossili di dinosauro: il video dei reperti trovati su un'isola disabitata - (LaPresse) Le autorità di Hong Kong hanno annunciato la scoperta di fossili di dinosauro per la prima volta nella città, su un'isola remota e disabitata che fa parte dell'Unesco Global Geopark. Gli es ... (msn.com)