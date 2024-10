Seguito e perquisito: nascondeva 12 chili di oppio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Controlli antidroga dei carabinieri nel territorio di Anzio. I militari hanno Seguito e perquisito un uomo che era già noto agli archivi delle forze dell'ordine. Lo scorso marzo era stato infatti arrestato per detenzione di oppio. L'uomo, 55enne cittadino indiano, si aggirava con Latinatoday.it - Seguito e perquisito: nascondeva 12 chili di oppio Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Controlli antidroga dei carabinieri nel territorio di Anzio. I militari hannoun uomo che era già noto agli archivi delle forze dell'ordine. Lo scorso marzo era stato infatti arrestato per detenzione di. L'uomo, 55enne cittadino indiano, si aggirava con

