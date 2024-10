Seattle15enne stermina la sua famiglia

Seattle,15enne stermina la sua famiglia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 18.25 Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato alla periferia di Seattle, nello Stato di Washington con l'accusa di avere ucciso con un arma da fuoco i suoi genitore e tre dei suoi fratelli, tutti minorenni. Alla strage familiare è scampata la sorella del giovane, la quale si trova ricoverata in ospedale, non in pericolo di vita. Negli Stati Uniti oltre 425 persone hanno perso la vita nel 2024 in stragi in cui ci sono stati almeno 4 morti. Le armi da fuoco negli Usa sono la principale causa di morte degli adolescenti. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 18.25 Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato alla periferia di Seattle, nello Stato di Washington con l'accusa di avere ucciso con un arma da fuoco i suoi genitore e tre dei suoi fratelli, tutti minorenni. Alla strage familiare è scampata la sorella del giovane, la quale si trova ricoverata in ospedale, non in pericolo di vita. Negli Stati Uniti oltre 425 persone hanno perso la vita nel 2024 in stragi in cui ci sono stati almeno 4 morti. Le armi da fuoco negli Usa sono la principale causa di morte degli adolescenti.

