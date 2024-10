Sci Shiffrin rinuncia alle libere di Soelden E sul record delle 100 vittorie | Non ne voglio parlare

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Mikaelaha annunciato durante una conferenza stampa che non prenderà partedisceseche inaugureranno la stagione di sci alpino, al via sabato 26 ottobre a, in Austria. La campionessa americana ha infatti spiegato di volersi concentrare su altre discipline come slalom, gigante e super G. In merito al100in Coppa del Mondo ormai a un passo (è a 97), invece: “Come ho già detto in passato, non ne. Non cipensare. Continuerò a dare il 100% per lottare per la vittoria“. Sci,di. E sul100: “Non ne” SportFace.