Ruba 15 vasetti di Nutella dal supermercato e tenta la disperata fuga (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Doveva essere davvero molto ghiotto di Nutella il 34enne italiano, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, che ha cercato di Rubare 15 vasetti della dolce crema da un supermercato nel bolognese. L’uomo è stato fermato dai carabinieri, che lo hanno arrestato con l’accusa di tentata rapina impropria. Il furto dei barattoli di Nutella I fatti si sono svolti in un supermercato della Coop, dove l’uomo ha messo rapidamente 15 barattoli di Nutella del suo zaino, dirigendosi verso l’uscita e “dimenticandosi” di passare per la cassa. La direttrice e una dipendente però hanno notato la scena e hanno cercato di fermare il 34enne che, vistosi scoperto, si è diretto velocemente verso l’uscita nel tentativo di fuggire con il dolce bottino. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Doveva essere davvero molto ghiotto diil 34enne italiano, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, che ha cercato dire 15della dolce crema da unnel bolognese. L’uomo è stato fermato dai carabinieri, che lo hanno arrestato con l’accusa dita rapina impropria. Il furto dei barattoli diI fatti si sono svolti in undella Coop, dove l’uomo ha messo rapidamente 15 barattoli didel suo zaino, dirigendosi verso l’uscita e “dimenticandosi” di passare per la cassa. La direttrice e una dipendente però hanno notato la scena e hanno cercato di fermare il 34enne che, vistosi scoperto, si è diretto velocemente verso l’uscita neltivo di fuggire con il dolce bottino.

