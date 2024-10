Rivelazioni inquietanti su Donald Trump: l’ex presidente e i generali di Hitler, intervista a John Kelly (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ultimo dibattito elettorale negli Stati Uniti si arricchisce di toni accesissimi dopo le Rivelazioni del generale dei Marine in pensione John Kelly, riguardo al comportamento dell’ex presidente Donald Trump. Le dichiarazioni, emerse nel corso di recenti interviste, accendono le polemiche a meno di due settimane dal voto presidenziale e mettono in luce una strana affinità tra Trump e figure storiche controversie. Le affermazioni di John Kelly sulle inclinazioni di Trump In un ciclo di interviste rilasciate di recente, John Kelly ha descritto Donald Trump in termini preoccupanti, suggerendo che l’ex presidente potrebbe rientrare “nella definizione generale di fascista“. Gaeta.it - Rivelazioni inquietanti su Donald Trump: l’ex presidente e i generali di Hitler, intervista a John Kelly Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ultimo dibattito elettorale negli Stati Uniti si arricchisce di toni accesissimi dopo ledel generale dei Marine in pensione, riguardo al comportamento del. Le dichiarazioni, emerse nel corso di recenti interviste, accendono le polemiche a meno di due settimane dal voto presidenziale e mettono in luce una strana affinità trae figure storiche controversie. Le affermazioni disulle inclinazioni diIn un ciclo di interviste rilasciate di recente,ha descrittoin termini preoccupanti, suggerendo chepotrebbe rientrare “nella definizione generale di fascista“.

