Riflessioni e citazioni che celebrano il mondo femminile (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Scopri come le parole possono ispirare e combattere la violenza sulle donne Le frasi più belle sulle donne: un omaggio alla forza femminile su Donne Magazine.

Rischio infarto nelle donne - scoperto un possibile “segnalatore” femminile - Ed è proprio sul meccanismo dell’infiammazione che si concentrano le osservazioni sul nuovo possibile indicatore di rischio. Se tutto andasse come si auspica, peraltro, oltre a proporre una maggior attenzione nel controllo dei fattori di rischio nelle donne con valori estremamente ridotti di anti-PC si potrebbe pensare ad una sorta di terapia immunitaria, quasi una sorta di “vaccinazione” ... (Dilei.it)

Calcio femminile - le donne dicono no ai soldi Sauditi - Sono soldi che finanziano un "regime autocratico che viola in maniera sistematica i diritti delle donne". Sono 106 le calciatrici professioniste di 24 Paesi che hanno inviato una lettera al presidente Infantino per protestare contro l’accordo di sponsorizzazione con la compagnia petrolifera saudita Aramco. (Ilgiornale.it)

Festival dell’Eccellenza al Femminile 2024 - torna il grande evento culturale dedicato alle donne - Il Festival dell'Eccellenza al Femminile (FEF) organizzato da Schegge di Mediterraneo con il sostegno del MIC nel piano triennale del FUS, il patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Liguria, la mediaprtnership con TGR Rai Liguria, con il sostegno del Comune di Genova per Genova... (Genovatoday.it)