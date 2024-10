Quote retrocessione Serie A: Monza con più chance salvezza insieme a … (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Quote retrocessione Serie A: Monza con più chance salvezza insieme a Parma ed Empoli, rischiano la B Venezia, Lecce e Genoa Le prime otto giornate di Serie A consegnano una classifica ancora molto corta in zona retrocessione. I lagunari sono ultimi con 4 punti, ma le squadre sono tutte racchiuse in un fazzoletto. Oltre alla lotta per lo Scudetto, l’interesse degli appassionati è orientato anche sulla battaglia per la permanenza in Serie A al termine della stagione. Secondo i bookmakers, oltre il Venezia, quali compagini hanno maggiori probabilità di scivolare in Serie B? Il confronto delle Quote sulla retrocessione Serie A consultabile su Superscommesse indica il Lecce di Gotti come secondo principale candidato alla cadetteria, seguito dal Genoa. Nel mezzo Cagliari e Verona, mentre Empoli, Parma e Monza risultano, invece, i club con le quotazioni più alte. Terzotemponapoli.com - Quote retrocessione Serie A: Monza con più chance salvezza insieme a … Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024)A:con piùa Parma ed Empoli, rischiano la B Venezia, Lecce e Genoa Le prime otto giornate diA consegnano una classifica ancora molto corta in zona. I lagunari sono ultimi con 4 punti, ma le squadre sono tutte racchiuse in un fazzoletto. Oltre alla lotta per lo Scudetto, l’interesse degli appassionati è orientato anche sulla battaglia per la permanenza inA al termine della stagione. Secondo i bookmakers, oltre il Venezia, quali compagini hanno maggiori probabilità di scivolare inB? Il confronto dellesullaA consultabile su Superscommesse indica il Lecce di Gotti come secondo principale candidato alla cadetteria, seguito dal Genoa. Nel mezzo Cagliari e Verona, mentre Empoli, Parma erisultano, invece, i club con le quotazioni più alte.

