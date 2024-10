Pierdavide Carone torna dal 25 ottobre con il nuovo album “Carone” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma. “Carone” è il nuovo album di Pierdavide Carone, disponibile da venerdì 25 ottobre, che presenterà in due imperdibili appuntamenti live, l’11 novembre all’Arci Bellezza di Milano e il 14 novembre all’Alcazar di Roma. “Carone” è un viaggio tra emozioni e riflessioni personali raccontate attraverso una lente moderna e autentica. Riprendendo la tradizione del cantautorato italiano, il cantautore unisce profondità e ironia, creando testi che, pur partendo dalle sue esperienze, riescono a parlare a tutti grazie all’universalità dei temi trattati. Laprimapagina.it - Pierdavide Carone torna dal 25 ottobre con il nuovo album “Carone” Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma. “” è ildi, disponibile da venerdì 25, che presenterà in due imperdibili appuntamenti live, l’11 novembre all’Arci Bellezza di Milano e il 14 novembre all’Alcazar di Roma. “” è un viaggio tra emozioni e riflessioni personali raccontate attraverso una lente moderna e autentica. Riprendendo la tradizione del cantautorato italiano, il cantautore unisce profondità e ironia, creando testi che, pur partendo dalle sue esperienze, riescono a parlare a tutti grazie all’universalità dei temi trattati.

