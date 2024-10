Perseguita la ex con minacce e percosse quindi la costringe ad avere rapporti con lui… Arrestato 45enne pontino

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arresto per Violenza Sessuale e Atti Persecutori a Sabaudia All’esito di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, i Carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno tratto in arresto un quarantacinquenne residente per i reati di violenza sessuale e atti persecutori. Le investigazioni dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire in maniera chiara e puntuale i fatti denunciati dalla vittima. Dopo la fine della relazione, l’uomo, incapace di accettare la separazione e spinto da una gelosia ossessiva, aveva ingenerato nella donna uno stato di profonda ansia e timore per la propria incolumità. La vittima era stata costretta a subire ripetute irruzioni presso la propria abitazione,– anche di morte – lesioni, e atti sessuali contro la sua volontà.