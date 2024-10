Nuovo numero per le cure non urgenti 116117, in Asl Toscana sud est oltre 170 chiamate nella prima giornata (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arezzo, 23 ottobre 2024 – Nuovo numero per le cure non urgenti 116117, in Asl Toscana sud est oltre 170 chiamate nella prima giornata Buona partenza per il servizio di Guardia Media nei territori di Arezzo, Grosseto e Siena oltre 170 chiamate (172 per la precisione), con un tempo di attesa inferiore ai 60 secondi nella fascia oraria dalle 22 alle 8 e con un picco massimo di attesa intorno ai 4 minuti nella fascia oraria dalle 20 alle 22 (quando si sono concentrate il maggior numero di telefonate: 110). Sono questi alcuni dei numeri che emergono dalla prima giornata del Nuovo numero per le cure non urgenti 116117 attivo dalle ore 20 di ieri in Asl Toscana sud est. Lanazione.it - Nuovo numero per le cure non urgenti 116117, in Asl Toscana sud est oltre 170 chiamate nella prima giornata Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arezzo, 23 ottobre 2024 –per lenon, in Aslsud est170Buona partenza per il servizio di Guardia Media nei territori di Arezzo, Grosseto e Siena170(172 per la precisione), con un tempo di attesa inferiore ai 60 secondifascia oraria dalle 22 alle 8 e con un picco massimo di attesa intorno ai 4 minutifascia oraria dalle 20 alle 22 (quando si sono concentrate il maggiordi telefonate: 110). Sono questi alcuni dei numeri che emergono dalladelper lenonattivo dalle ore 20 di ieri in Aslsud est.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

116117. Oltre 170 chiamate nella prima giornata del nuovo numero di guardia medica - Oltre 170 chiamate (172 per la precisione), con un tempo di attesa inferiore ai 60 secondi nella fascia oraria dalle 22 alle 8 e con un picco massimo di attesa intorno ai 4 minuti nella fascia oraria dalle 20 alle 22 (quando si sono concentrate il ... (Arezzonotizie.it)

Nuovo numero per le cure non urgenti 116117 - in Asl Toscana sud est oltre 170 chiamate nella prima giornata - Oltre 170 chiamate (172 per la precisione), con un tempo di attesa inferiore ai 60 secondi nella fascia oraria dalle 22 alle 8 e con un picco massimo di attesa intorno ai 4 minuti nella fascia oraria dalle 20 alle 22 (quando si sono concentrate il ... (Lortica.it)

Numero verde antisuicidi "evoluto" in Veneto : in circa un anno 178 chiamate dal Veronese - Ai tempi dell’ultima, grave crisi economica che portò al collasso anche psicologico e umano migliaia di imprenditori, fu attivato in Veneto, primo in Italia, il numero verde antisuicidi 800.33.43.43 al quale chiunque poteva rivolgersi trovando ... (Veronasera.it)