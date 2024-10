Ilrestodelcarlino.it - Nuova allerta esondazioni, occhi sul Modolena: “Dormite ai piani alti”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Reggio Emilia, 23 ottobre 2024 –sul territorio già interessato dagli allagamenti, tra Reggio (in particolare la zona di Cella, Cavazzoli e Roncocesi) e la Bassa a causa dello stato di criticità delle arginature del torrentee del canale San Silvestro nella zona a nord dell’Autostrada, dopo le precipitazioni delle ultime ore, che hanno registrato un’intensità maggiore rispetto a quanto era stato previsto. Al termine di un incontro del Centro coordinamento soccorsi, diretto dalla Prefettura, stasera sono state individuate alcune aree più esposte a possibili allagamenti, anche per varie criticità riscontrate in tratti di arginature. Sono coinvolte aree di Reggio, Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto e Bagnolo. Ai residenti si raccomanda di non soggiornare aiterra e seminterrati.