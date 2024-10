Zonawrestling.net - Nasce in Veneto la Laguna Wrestling, primo Show a Novembre

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una nuova Promotion debutta nel panorama delitaliano.in, per la prima volta nella Regione, la, fondata dal Referee e Manager Filippo Malvezzi, veterano dei Ring italiani ed internazionali, che ha già annunciato il suodi debutto. Lo“La Battaglia di Trivignano” andrà in scena Sabato 23alla Sala San Marco di Trivignano (VE), in Via della Chiesa di Trivignano 18/A.Loinizierà alle 17.45, sono già aperta le Prevendite Online QUI. Sono già stati annunciati anche i primi nomi per loJosé Francisco Gasparini (Conosciuto anche come Bittersweet Josh in OTT)Jordan Saeed (al ritorno in Italia)Flavio AugustoKarim BriganteMatt DisasterMirko MoriPicchioVittorio BruniQueen MayaCamillaChiara Montessori Potete seguire la nuova Promotion sul Sito Ufficiale e sul Profilo IG Ufficiale.