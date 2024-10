Morire per un pugno di like. Quegli influencer morti per un video o un selfie (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nell'ultimo anno c'è stato un drammatico incremento del numero di tiktoker e youtuber che hanno perso tragicamente la vita durante la realizzazione di contenuti per i social Ilgiornale.it - Morire per un pugno di like. Quegli influencer morti per un video o un selfie Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nell'ultimo anno c'è stato un drammatico incremento del numero di tiktoker e youtuber che hanno perso tragicamente la vita durante la realizzazione di contenuti per i social

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morire per un pugno di like. Quegli influencer morti per un video o un selfie - Nell'ultimo anno c'è stato un drammatico incremento del numero di tiktoker e youtuber che hanno perso tragicamente la vita durante la realizzazione di contenuti per i social ... (ilgiornale.it)

“Avete fatto morire il cane”, padroni picchiano medici: il video della vergogna all’Università e gli arresti - “ Avete fatto morire il cane ” e scatta la vendetta a colpi di pugni, calci e schiaffi con una donna che tenta di colpire una docente con un pugno in pieno volto. Barbarie al dipartimento di Veterinar ... (ilriformista.it)

Morire a forbiciate per un pugno di gratta e vinci - La morte di Luigi Di Ronza durante un tentativo di rapina svela la tragica banalità del male nelle periferie milanesi: piccoli crimini, reazioni spropositate e vite spezzate. In un contesto dove lo St ... (famigliacristiana.it)