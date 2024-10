"Mettiamo il Pums in piazza": le proposte del 25 ottobre (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Torna protagonista la mobilità sostenibile con l’evento “Mettiamo il Pums in piazza”, in programma venerdì 25 ottobre a partire dalle 15.30. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione Comunale, trasformerà piazza Duomo in un’area pedonale. Nella zona liberata dalle auto si potranno conoscere Trevisotoday.it - "Mettiamo il Pums in piazza": le proposte del 25 ottobre Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Torna protagonista la mobilità sostenibile con l’evento “ilin”, in programma venerdì 25a partire dalle 15.30. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione Comunale, trasformeràDuomo in un’area pedonale. Nella zona liberata dalle auto si potranno conoscere

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ancona, via della Loggia soffoca: «Servono misure più stringenti, Ztl o il semaforo smart» - ANCONA - Presentato il Pums, restano una miriade di nodi da sciogliere. La mission dell’amministrazione comunale è quella di ridurre il traffico auto in centro del 15% in 10 anni. (corriereadriatico.it)

Lavori su Banchina San Domenico, nei prossimi mesi pronti i nuovi pontili - Prosegue a Molfetta l'iter che comprende una serie di interventi funzionali all' ottimizzazione del litorale molfettese, nell'ottica di miglioramento dei sistemi di collegamento e dei servizi di accog ... (molfettaviva.it)

Dura nota di USB RSA L.P sul Capolinea AMT di Chiavari | Video - USB: A distanza di un anno dallo spostamento del capolinea di Chiavari non solo non sono stati rispettati gli accordi presi ... (ligurianotizie.it)