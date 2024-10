Meloni torna all’attacco dei giudici, si allarga lo scontro con le toghe (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Uno scontro senza precedenti, secondo molti. E che, quasi, fanno rimpiangere i tempi andati di Silvio Berlusconi. Al di là di come la si veda, c’è un fatto certo: non accenna a placarsi il durissimo scontro aperto dal governo nei confronti della magistratura. L’ultimo affondo è arrivato con la Lega che ha presentato un emendamento al disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere che prevede “che le norme italiane prevalgono rispetto a quelle europee”. A comunicarlo è stato ieri il capogruppo della Lega in Commissione Affari costituzionali Igor Iezzi. Il parlamentare della Lega conviene sul fatto che l’emendamento è estraneo ai contenuti del ddl: “è difficile trovare un ddl che faccia da ‘treno’ adatto a cui agganciare questa proposta. Tuttavia – osserva – il ddl è di riforma costituzionale e si adatta per porre il tema”. Lanotiziagiornale.it - Meloni torna all’attacco dei giudici, si allarga lo scontro con le toghe Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Unosenza precedenti, secondo molti. E che, quasi, fanno rimpiangere i tempi andati di Silvio Berlusconi. Al di là di come la si veda, c’è un fatto certo: non accenna a placarsi il durissimoaperto dal governo nei confronti della magistratura. L’ultimo affondo è arrivato con la Lega che ha presentato un emendamento al disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere che prevede “che le norme italiane prevalgono rispetto a quelle europee”. A comunicarlo è stato ieri il capogruppo della Lega in Commissione Affari costituzionali Igor Iezzi. Il parlamentare della Lega conviene sul fatto che l’emendamento è estraneo ai contenuti del ddl: “è difficile trovare un ddl che faccia da ‘treno’ adatto a cui agganciare questa proposta. Tuttavia – osserva – il ddl è di riforma costituzionale e si adatta per porre il tema”.

