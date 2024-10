Lapresse.it - Manovra, Cottarelli: “Manca piano strutturale di revisione della spesa”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Carlo, economista dell’Osservatorio Conti Pubblici dell’Università Cattolica ed ex commissario straordinario alla ‘spending review’, ha commentato la pin Legge di Bilancio che prevede un miliardo e mezzo di risparmi in tre anni di ‘cura dimagrante’ imposta ai ministeri dalla, come si legge nel testo inviato alla Camera. “Così all’ultimo non si poteva fare di più, ma il problema è lanza di undipubblica, unche era da iniziare prima. Agendo così, all’ultimo momento, c’è il rischio che per i ministeri – più che un’azionedi risparmio – si tratti di dover tirare la cinghia”, ha detto. I risparmi diammontano a 300 milioni di euro per l’anno 2025, 500 milioni di euro per l’anno 2026 e 700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027 in termini di indebitamento netto.