Mani Nude | il teaser del film con Alessandro Gassmann e Francesco Gheghi presentato a Roma 2024

Il film Mani Nude, diretto da Mauro Mancini, è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma 2024, ecco il teaser del progetto con Alessandro Gassmann e Francesco Gheghi. Alla Festa del Cinema di Roma 2024, nella sezione Grand Public, sarà presentato il film Mani Nude, di cui online è stato condiviso il teaser. Nel video si anticipa la difficile situazione in cui si troverà il giovane protagonista del progetto diretto da Mauro Mancini, prodotto da Eagle Original Content, Pepito Produzioni e Movimento film con Rai Cinema, che uscirà prossimamente al cinema distribuito da Eagle Pictures. Cosa racconta il film Mani Nude ha come protagonisti gli attori Alessandro Gassmann, Francesco Gheghi, Fotinì Peluso, Paolo Madonna, Giordana Marengo, con la partecipazione di Renato Carpentieri.

