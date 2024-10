Tg24.sky.it - Lite familiare, donna uccisa a coltellate in Brianza

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Unadi 63 anni ha perso la vita dopo esser stata colpita a morte da un coltello nel condominio dove abitava, a Nova Milanese, in provincia di Monza. Il decesso è stato dichiarato in ospedale dove laera arrivata in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto operativo di Monza. A compiere l'aggressione sarebbe stato un parente durante una. L'uomo, 62 anni, cognato della vittima, è stato accompagnato in caserma dove è stato arrestato ed accusato anche di tentato omicidio per aver ferito la nipote di 28 anni.