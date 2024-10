Sport.quotidiano.net - L’intervista dell’ex. Denis: pallone, padel e Bergamo nel cuore : "Mi rivedo in Mateo, farà bene anche con l’Italia»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nel weekend è andata in scena la seconda tappaclusiveCup. Tra i tanti volti noti c’eraGerman “El Tanque”. L’attaccante argentino, che ha calcato i campi di gioco di alcuni dei più importanti club italiani – partendo dal Cesena, squadra con cui ha esordito nel calcio italiano, passando per Napoli, Udinese e Atalanta in Serie A, fino alla Reggina in B e, dopo aver superato i 40 anni, con la Real Calepina in Serie D – è tornato sotto i riflettori, ma questa volta con una racchetta in mano. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo,si è lanciato nel mondo del, seguendo le orme di tanti suoi ex colleghi. Da quanto tempo pratica il? "Gioco da quasi due anni e mezzo, ma durante gli anni ’80 e ’90 andavo a vedere mio padre e mio zio. Sono cresciuto con questo sport seppur non lo praticassi tanto". Spesso fa coppia con il Papu Gomez.