L’ex Sesa su Napoli-Lecce

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) David, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kissattaccante sia dei partenopei che dei salentini ha parlato della sfida del Maradona di Sabato. Asi sfideranno due squadre che vivono momenti diversissimi. Il divario, inutile ripeterlo è enorme. Lo svizzero ha poi parlato dell’ottimo lavoro di Conte e della rosa messa a disposizione dalla società. Di seguito le sue parole alla radio partenopea.: “? In questo momento è come Davide contro Golia” Così: “? In questo momento è come Davide contro Golia, è sempre stato così in realtà. Ilè la favorita, ilè reduce da una brutta sconfitta ma è abituato a fare campionati del genere in Serie A. Illotterà per la salvezza, salvarsi aè come vincere lo scudetto.