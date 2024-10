Metropolitanmagazine.it - Le tensioni tra Taiwan e Cina continuano e peggiorano

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un vero e proprio blocco cinese di“sarebbe un atto di guerra” e avrebbe conseguenze di vasta portata per il commercio internazionale, ha affermato oggi il ministro della Difesa Wellington Koo, dopo le esercitazioni della scorsa settimana condotte dalla, che hanno messo in atto uno scenario del genere. La, che considera, governata democraticamente, come un proprio territorio, negli ultimi cinque anni ha organizzato attività militari quasi quotidiane attorno all’isola, tra cui esercitazioni di guerra che hanno praticato blocchi e attacchi ai porti. Il governo direspinge le rivendicazioni di sovranità di Pechino. Le ultime esercitazioni belliche cinesi sull’isola, condotte la scorsa settimana, prevedevano la simulazione di un blocco di porti e aree chiave e l’assalto di obiettivi marittimi e terrestri, ha affermato Pechino.