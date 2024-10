Ilrestodelcarlino.it - L'alluvione in Emilia Romagna vista dal satellite: le foto

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bologna, 23 ottobre 2024 – Copernicus è il sistema di satelliti dell'Unione Europea, nato con l’obiettivo di monitorare la Terra dall'alto per fornire dati e servizi gratuiti a tutti i cittadini. Ad oggi questa infrastruttura dà accesso a immagini satellitari che permettono di controllare fenomeni come il cambiamento climatico e i disastri naturali (inondazioni, incendi boschivi e siccità). I servizi di Copernicus forniscono dati in tempo quasi reale con una copertura globale e possono essere utilizzati anche per rispondere a esigenze locali e regionali. Ci aiutano a capire meglio il nostro pianeta e a gestire in modo sostenibile l'ambiente in cui viviamo. Queste le immagini delle esondazioni di questi giorni in