Sport.quotidiano.net - La Pistoiese cala il poker al Melani: 4-1 alla Sammaurese

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pistoia, 23 ottobre 2024 – Lasupera con un rotondo 4-1 la bestia nerae si porta al secondo posto della classifica del girone D del campionato di serie (con una gara in più disputata rispetto alle rivali però). In un turno infrasettimanale da tregenda per la forte pioggia caduta sul “”, gli arancioni tornano a sorridere dopo il deludente 0-0 rimediato nel derby di Prato, allungando a sei la striscia di risultati utili. Giacomarro deve fare a meno degli acciaccati Cardella e Donida. È lache fa la partita e ha subito un’occasione: al 2’ Laura tenta ddistanza, ma la sua conclusione centrale non impensierisce Pozzer. Al 18’ magistrale calcio d’angolo di Grilli che trova l’accorrente Lauria, che dal limite calcia di piatto destro di prima intenzione non trovando lo specchio della porta.