La pasticceria di Blanco di nuovo nel mirino: ladri in azione all’Isola delle rose di Brescia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Brescia, 23 ottobre 2024 – La pasticceria del cantante Blanco è finita per la seconda volta in meno di un mese nel mirino dei ladri. A meno di un mese dalla spaccata avvenuta lo scorso 24 settembre, "L'Isola delle rose" di in viale Italia a Brescia è stata nuovamente colpita dai malviventi. Il cantante di Calvagese, noto per il suo spirito ironico, aveva commentato: "I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba”. Il locale è aperto. Per il momento la vetrina danneggiata la scorsa notte è stata rattoppata. Il nome del locale, ‘L’Isola delle rose’, deriva dal brano presentato al Festival di Sanremo 2023. Ilgiorno.it - La pasticceria di Blanco di nuovo nel mirino: ladri in azione all’Isola delle rose di Brescia Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – Ladel cantanteè finita per la seconda volta in meno di un mese neldei. A meno di un mese dalla spaccata avvenuta lo scorso 24 settembre, "L'Isola" di in viale Italia aè stata nuovamente colpita dai malviventi. Il cantante di Calvagese, noto per il suo spirito ironico, aveva commentato: "I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba”. Il locale è aperto. Per il momento la vetrina danneggiata la scorsa notte è stata rattoppata. Il nome del locale, ‘L’Isola’, deriva dal brano presentato al Festival di Sanremo 2023.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Seconda spaccata in un mese alla pasticceria di Blanco - Seconda spaccata in un mese alla pasticceria Isola delle rose, il negozio aperto dal cantante Blanco a Brescia. Il locale di viale Italia questa mattina è stato nuovamente bersaglio di ignoti ... (elivebrescia.tv)

La pasticceria di Blanco di nuovo nel mirino: ladri in azione all’Isola delle rose di Brescia - Brescia, 23 ottobre 2024 – La pasticceria del cantante Blanco è finita per la seconda volta in meno di un mese nel mirino dei ladri. A meno di un mese dalla spaccata avvenuta lo scorso 24 settembre, ... (ilgiorno.it)

Seconda spaccata in un mese nella pasticceria di Blanco - Secondo furto in un mese nella pasticceria di proprietà del cantante Blanco in viale Italia a Brescia. Era già successo a fine settembre quando era stato lo stesso Blanco a raccontare sui social quant ... (ansa.it)