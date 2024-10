Invasione di campo, fumogeni e bombe carta: accade di tutto durante Cassino-Savoia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) durante e dopo la partita di Serie D tra Cassino e Savoia è accaduto di tutto. Alcuni tifosi della squadra campana hanno fatto Invasione di campo e in campo hanno lanciato fumogeni e bombe carta. Due tifosi del Cassino sono stati feriti. Fanpage.it - Invasione di campo, fumogeni e bombe carta: accade di tutto durante Cassino-Savoia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)e dopo la partita di Serie D traè accaduto di. Alcuni tifosi della squadra campana hanno fattodie inhanno lanciato. Due tifosi delsono stati feriti.

