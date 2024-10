Incontro tra il Gruppo 24 ORE e Papa Francesco: Un Premio per la Sostenibilità Inclusiva (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In uno scenario di crescente attenzione verso le tematiche di Sostenibilità e inclusione, i vertici del Gruppo 24 ORE hanno avuto l’opportunità di incontrare Papa Francesco durante un’udienza Papale a Roma. Questo Incontro ha coinciso con la celebrazione del Forum Sostenibilità, svoltosi in collaborazione con il Vaticano, dove aziende e istituzioni hanno discusso le migliori pratiche per un futuro sostenibile. Durante l’udienza, l’amministratrice delegata Mirja Cartia d’Asero e il direttore Fabio Tamburini hanno presentato al Papa un’importante iniziativa: l’edizione speciale del Premio “Sostenibilità Inclusiva”. L’importanza del Forum Sostenibilità Il Forum Sostenibilità rappresenta un momento cruciale per le aziende e organizzazioni che desiderano affrontare temi vitali come l’ambiente, la responsabilità sociale e l’inclusione. Gaeta.it - Incontro tra il Gruppo 24 ORE e Papa Francesco: Un Premio per la Sostenibilità Inclusiva Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In uno scenario di crescente attenzione verso le tematiche die inclusione, i vertici del24 ORE hanno avuto l’opportunità di incontraredurante un’udienzale a Roma. Questoha coinciso con la celebrazione del Forum, svoltosi in collaborazione con il Vaticano, dove aziende e istituzioni hanno discusso le migliori pratiche per un futuro sostenibile. Durante l’udienza, l’amministratrice delegata Mirja Cartia d’Asero e il direttore Fabio Tamburini hanno presentato alun’importante iniziativa: l’edizione speciale del”. L’importanza del ForumIl Forumrappresenta un momento cruciale per le aziende e organizzazioni che desiderano affrontare temi vitali come l’ambiente, la responsabilità sociale e l’inclusione.

