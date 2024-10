Incidente a Milano: morto 35enne salentino Dopo giorni di agonia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È morto Dopo dieci giorni di agonia l’ingegnere biomedico salentino rimasto vittima di un grave Incidente a Milano. Francesco Caputo, 35enne di Lucugnano, venerdì 11 ottobre si trovava in sella alla sua bicicletta non lontano dalla Stazione Centrale quando è stato colpito con violenza dalla portiera di un auto ed è caduto. Le ferite sono apparse subito molto gravi tanto che è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Carlo. Lì i medici hanno provato a salvargli la vita ma purtroppo questa mattina si è verificato il tragico epilogo. (leccesette.it) I funerali si terranno nei prossimi giorni a Tricase. (leccesette.it) L'articolo Incidente a Milano: morto 35enne salentino <small class="subtitle">Dopo giorni di agonia</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Incidente a Milano: morto 35enne salentino Dopo giorni di agonia Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Èdiecidil’ingegnere biomedicorimasto vittima di un grave. Francesco Caputo,di Lucugnano, venerdì 11 ottobre si trovava in sella alla sua bicicletta non lontano dalla Stazione Centrale quando è stato colpito con violenza dalla portiera di un auto ed è caduto. Le ferite sono apparse subito molto gravi tanto che è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Carlo. Lì i medici hanno provato a salvargli la vita ma purtroppo questa mattina si è verificato il tragico epilogo. (leccesette.it) I funerali si terranno nei prossimia Tricase. (leccesette.it) L'articolo di proviene da Noi Notizie..



In agonia per dieci giorni dopo l’incidente in bici a Milano : muore 35enne salentino - . . Poi la corsa in ospedale e dieci giorni di agonia, sino al tragico epilogo nella tarda mattinata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Carlo di Milano. MILANO/TRICASE - La portiera che si apre all’improvviso, l'impatto e il rovinoso volo sull'asfalto. E’ deceduto oggi, Francesco Caputo. (Lecceprima.it)

