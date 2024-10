Ilfattoquotidiano.it - “Il vino è mio”. E la cena tra cognati sfocia in una rissa con morsi, sprangate e coltellate

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Unatra parenti si è trasformata in un vero e proprio incubo a Casoria, in provincia di Napoli, dove un litigio tra quattro– tutti over 50 – si è trasformato in unata in un tentato omicidio. L’episodio, riportato dal Corriere del Mezzogiorno, si è verificato in un appartamento situato nel centro cittadino. La lite è nata per un motivo banale: la disputa su chi avesse comprato ile di chi fossero le bottiglie presenti a tavola. Le parole, però, non sono bastate a risolvere il diverbio e la situazione è rapidamente degenerata. Nel corso della violenta lite, un uomo di 61 anni ha impugnato un coltello e ha colpito il cognato 56enne due volte al fianco. Non contento, il cognato più anziano, di 66 anni, dopo essere stato morso alla spalla dal quarto cognato di 65 anni, ha afferrato una spranga di ferro e ha colpito alla testa il suo aggressore.