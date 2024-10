Lanazione.it - Il Consorzio in campo. Inviata motopompa e squadra di tecnici

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una mano tesa a favore dei territori dell’Emilia Romagna colpiti dalla furia dell’acqua. Mosso da questo, il1 Toscana Nord , ha inviato unaa supporto delCanale Emiliano-Romagnolo, partita ieri mattina in direzione Parma. Un aiuto tangibile, indubbiamente utile al fine di far fronte all’emergenza in corso. Alla volta della cittadina emiliana, anche unadie operai del. L’invio è frutto della richiesta di aiuto arrivata in lucchesia dalromagnolo: il tempo, dunque, di organizzare la missione, e uomini e mezzi sono partiti per dare un segno concreto di aiuto alla popolazione flagellata dall’ennesimo evento alluvionale.