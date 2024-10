Harry e Meghan, la nuova casa per le vacanze: non è a Londra (Di mercoledì 23 ottobre 2024) C’è chi dice che Harry e Meghan siano a un passo dal divorzio e chi invece non ci crede. Forse ci sarà anche stata qualche crisi, ma la coppia non è in procinto di lasciarsi visto che ha acquistato una nuova casa per le vacanze in Europa, ma non a Londra. Harry e Meghan non hanno intenzione di andarsene dall’America. Ormai hanno trovato il loro nido d’amore a Montecito nella lussuosa villa dove la famiglia sta crescendo sempre di più, ma non disdegnano l’Europa, anche se si tengono alla larga dall’Inghilterra, per quanto fosse possibile. Ecco dove hanno deciso di acquistare la nuova casa per le vacanze. Harry e Meghan comprano casa in Europa, foto Ansa – VelvetGossipLa situazione tra i royals e i Sussex resta molto tesa. Nemmeno la malattia di Kate Middleton, in aggiunta a quella già annunciata da re Carlo hanno fatto sì che la famiglia si riunisse come un tempo. Velvetgossip.it - Harry e Meghan, la nuova casa per le vacanze: non è a Londra Leggi tutta la notizia su Velvetgossip.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) C’è chi dice chesiano a un passo dal divorzio e chi invece non ci crede. Forse ci sarà anche stata qualche crisi, ma la coppia non è in procinto di lasciarsi visto che ha acquistato unaper lein Europa, ma non anon hanno intenzione di andarsene dall’America. Ormai hanno trovato il loro nido d’amore a Montecito nella lussuosa villa dove la famiglia sta crescendo sempre di più, ma non disdegnano l’Europa, anche se si tengono alla larga dall’Inghilterra, per quanto fosse possibile. Ecco dove hanno deciso di acquistare laper lecompranoin Europa, foto Ansa – VelvetGossipLa situazione tra i royals e i Sussex resta molto tesa. Nemmeno la malattia di Kate Middleton, in aggiunta a quella già annunciata da re Carlo hanno fatto sì che la famiglia si riunisse come un tempo.

