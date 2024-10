361magazine.com - Grande Fratello, Helena e Iago dallo scontro al chiarimento: “è una roba bruttissima”

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024): torna il sereno in Casa e tra i due amici. Ecco cos’è accaduto nel giro delle ultime ore, nelle ultime ore in Casasi sono allontanati a causa di un accesoaffrontato sull’argomento Shaila-Javier. L’attore e la modella sono quasi arrivati ai ferri corti. Poche ore fa, con toni placati e maturi hanno riaffrontato l’argomento per ritrovare la serenità. Leggi anche, Giglio: nuove considerazioni sul rapporto con Yulia Ilsi concedono unnel salotto della Casa in attesa della puntata di lunedì. “Tu puoi essere anche protetto ma a volte non hai ragione di tutto” dichiarareplica: “Si, Javier e Giglio ieri mi dicevano che dovevo essere più circolare, più flessibile nel dire le cose”, la modella continua: “Esatto”.