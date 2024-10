Biccy.it - Giovanni Pernice ai media inglesi: “Se mi piace Bianca Guaccero?”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dalla prima puntata di Ballando con le Stellehanno subito dimostrato di avere una sintonia invidiabile, secondo molti i due hanno instaurato un legame che va oltre al ballo. Di questa “chimica artistica” se ne sono resi conto tutti, anche Rossella Erra: “Quell’abbraccio vivetevi e poi fatecelo vedere“.sabato scorso ha speso delle bellissime parole per il suo maestro: “Da quando ha iniziato questa nuova avventura sto imparando una delle cose più importanti per la vita in generale, quello di fidarmi e affidarmi a qualcuno. Sto cercando di vivere senza paura, di recuperare la spensieratezza e la leggerezza, quella capacità di mettere me al primo posto. Lui mi sta aiutando. Ad oggi lui è stato una delle pochissime persone che ha scardinato e sta scardinando dei muri e non si arrende. Questo di lui mi colpisce molto.