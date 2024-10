Ilrestodelcarlino.it - Giovane suicida in carcere: "In cella con compagno depresso". La guardia: davamo un occhio in più

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) In caso di detenuti a rischio di suicidio, "dobbiamo dare unin più", spiega al giudice Michele Spina unacarceraria, mentre in aula in diversi sgranano gli occhi. Seconda udienza del processo che vede imputato di omicidio colposo un 66enne psichiatra Ausl della casa circondariale di Ravenna (difeso dagli avvocati Guido Maffuccini e Delia Fornaro), in relazione al suicidio di undetenuto cui, secondo l’accusa, aveva abbassato il rischio da medio a lieve. Giuseppe Defilippo, 23anni segnati da un’infanzia difficile, abuso di sostanze e precedenti tentativi di farla finita, fu trovato impiccato inil 16 settembre 2019. Nella prima udienza aveva parlato la madre, che aveva fatto riaprire le indagini dopo un iniziale tentativo di archiviazione.