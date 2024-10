Fiera Didacta a Bari, prove equipollenti nella scuola secondaria: un diritto per gli studenti con disabilità. Un workshop di Orizzonte Scuola [VIDEO] (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Vincenzo Gallo, formatore di Orizzonte Scuola, ha discusso l'importanza delle prove equipollenti nella Scuola secondaria di secondo grado, focalizzandosi in particolare sugli studenti con disabilità. L'articolo Fiera Didacta a Bari, prove equipollenti nella Scuola secondaria: un diritto per gli studenti con disabilità. Un workshop di Orizzonte Scuola VIDEO . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Vincenzo Gallo, formatore di, ha discusso l'importanza delledi secondo grado, focalizzandosi in particolare suglicon. L'articolo: unper glicon. Undi

